Bandırma kazandı, haftayı play-off potasında kapattı!

Trendyol 1. Lig 23. hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Bandırmaspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.



Başkent ekibi ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Ayrıca galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.



Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Bandırmaspor ise 2 maç sonra kazandı.



Bu sonuçla birlikte Bandırma puanını 36'ya çıkardı ve playoff potasına girdi. Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Manisa FK ile oynayacak. Bandırma ise Ümraniyespor ile oynayacak.



Stat: Aktepe



Hakemler: Alpaslan Şen, Özgür Ertem, Barış Çiçeksoyu



Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 75 Laura), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Dk. 46 Kayode), Rahman Buğra Çağıran, Akabueze (Dk. 46 Özgür Çek), Amilton (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Melih Bostan (Dk. 68 Siliki), Mustapha Yatabare



Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Taha Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Dk. 65 Emre Batuhan Adıgüzel), Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 90+4 Mert Çelik), Levent Ayçiçek (Dk. 57 Foor), Gakpa (Dk. 65 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Soukou)



Gol: Dk. 45+1 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk. 4 Mücahit Albayrak, Dk. 87 Zafer Görgen, Dk. 88 Mehmet Özcan, Dk. 90+2 Soukou (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 28 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+2 Laura, Dk. 90+6 Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği)





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU