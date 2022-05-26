'Bamba Dieng, Fenerbahçe'yi reddetti'

Marsilya forması giyen Bamba Dieng'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.



Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'nın kaynak içerisinde olduğu dönemde Dieng'e Fenerbahçe'den teklif geldiği, Senegalli futbolcunun ise Türkiye'ye gitmeyi reddettiği kaydedildi.



22 yaşındaki futbolcunun, kış döneminde Hollanda ve Belçika ekiplerinin yanı sıra Newcastle United'ın da radarına girdiği ifade edildi.



Dieng'in ligin ikinci yarısında Arkadiusz Milik'in sakatlığı döneminde bulduğu forma şansını iyi değerlendirdiği ve artık teknik direktör Jorge Sampaoli'nin gözünde başka bir duruma geçtiği aktarıldı.



Öte yandan Marsilya ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Dieng için yaz transfer döneminde neler yaşanacağının ise belirsiz olduğu öne sürüldü.





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