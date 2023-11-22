Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'yla ilgili konuştu.



İtalya formasını son olarak 2018 yılında giyen Balotelli, yaptığı açıklamada milli takıma geri dönmek istediğini söyledi.



İtalya Milli Takım'ında Roberto Mancini döneminde de milli takıma geri dönebileceği haberleri çıkan 33 yaşındaki futbolcu, "Eğer iyiysem, kendimi hala en güçlüsü olarak görüyorum. Raspadori ve Scamacca son maçta oynadı mı? Toplam kaç şut çektiler, iki mi? İyileşmek ve milli takım için oynamak istiyorum" sözlerini kullandı.



Balotelli, sözlerini, "Her zaman çağrılmayı umuyorum. Spaletti ile tanıştım ve onunla birkaç kez görüştüm. Napoli bir hazırlık maçı sırasında karşılaştığımızda bazı şakalar yaptık ama hiçbir ilişkim yok." diye tamamladı.



Mario Balotelli, 36 kez giydiği İtalya Milli Takım formasıyla 14 kez gol sevinci yaşadı.



Adana Demirspor'a geçtiğimiz yaz geri dönen İtalyan golcü, bu sezon 5 maçta 3 gol attı.





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