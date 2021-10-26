Ballon d'Or'un favorisi Lionel Messi

Paris Saint-Germain'in Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, Marca okuyucuları tarafından Ballon d'Or'un en büyük favorisi olarak gösterildi.



6 kez Ballon d'Or kazanan Messi, oyların yüzde 34'ünü alarak favori gösterildi.



Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema ise yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı.



Bayern Münih'in Polonyalı forveti RObert Lewandowski, yüzde 11 oyla üçüncü favori olarak gösterildi.



Real Madrid'in eski yıldızı Cristiano Ronaldo ise ilk 3 arasında gösterilmedi.





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