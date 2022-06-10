Balkan Motokros Şampiyonası'na Türkiye'den 19 sporcu!

Bulgaristan'da hafta sonu düzenlenecek Balkan Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayağına Türkiye'den 19 sporcu katılacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Troyan kentindeki MX Pisti'nde yapılacak organizasyonda, 50cc sınıfında Poyraz Bor, Aslan Osmanpaşaoğlu, 65cc sınıfında Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş, Berat Şenkalaycı, Berkay Sarıay, Ömer Olağaner, Enes Yıldız, 85cc sınıfında Ali Akkafa, Mert Akkafa, Nasip Emir Abay, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, Volkan Özgür, Mevlüt Kolay, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Ömer Uçum ve Ahmet İdrisoğlu mücadele edecek.



Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Moldova ve Yunanistan'dan sporcular yer alacak.



Şampiyonada yarın serbest antrenman ve sıralamaların ardından ilk etap yarışları yapılacak. 12 Haziran Pazar günü ise sezonun dördüncü ayak final yarışları koşulacak.





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