Balıkesirspor, son provada Kuşadasıspor'u 2 golle geçti

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını tamamlayan Balıkesirspor, kamptaki son hazırlık maçında kendisiyle aynı ligdeki Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlıların gollerini Şahin Şafakoğlu ve Emir Dede attı.
Bu maçla kampı tamamlayıp kente dönen Balıkesir ekibi, lig öncesi sezon açılışını 29 Ağustos Perşembe günü Bursaspor'u ağırlayacağı özel maçla yapacak.
Kırmızı-beyazlıların gollerini Şahin Şafakoğlu ve Emir Dede attı.
Bu maçla kampı tamamlayıp kente dönen Balıkesir ekibi, lig öncesi sezon açılışını 29 Ağustos Perşembe günü Bursaspor'u ağırlayacağı özel maçla yapacak.
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