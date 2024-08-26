Balıkesirspor, son provada Kuşadasıspor'u 2 golle geçti

TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor, yeni sezon öncesi son provasında 3. Lig ekibi Kuşadasıspor'u 2-0 yendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor, son provada Kuşadasıspor'u 2 golle geçti
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26 Ağustos 2024 14:45
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını tamamlayan Balıkesirspor, kamptaki son hazırlık maçında kendisiyle aynı ligdeki Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlıların gollerini Şahin Şafakoğlu ve Emir Dede attı.

Bu maçla kampı tamamlayıp kente dönen Balıkesir ekibi, lig öncesi sezon açılışını 29 Ağustos Perşembe günü Bursaspor'u ağırlayacağı özel maçla yapacak.

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