Balıkesirspor'da milli gurur

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki altyapı patentli futbolcusu Doğanay Avcı, U19 Milli Takım'a çağrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da milli gurur
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05 Eylül 2024 14:28
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki altyapı patentli futbolcusu Doğanay Avcı, U19 Milli Takım'a davet edildi.

3'üncü Lig'den U19 Milli Takım'a seçilen tek futbolcu olan Doğanay, 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynanacak maçlarda kadroda yer alacak. Doğanay geçen sezon 3'üncü Lig'de 18 maçta, önceki sezon ise 2'nci Lig'de 13 maçta forma giymişti.
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