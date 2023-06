Bale: 'Messi, ABD'ye bayılacak'

Yakın zamanda futbola veda eden Gareth Bale, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Bale yaptığı açıklamada, "MLS'de her şey çok daha sakin. Real Madrid'de kaybettiğinizde dünyanın sonu gelmiş gibi oluyordu. Çarmıha gerilmiş bir şekilde eve dönüyorduk." dedi.



ABD'de her şeyin daha rahat olduğunu söyleyen Bale, "ABD'de yenilgi insanı çok etkilemiyor. Sonuç çok fazla etkilemez, birini kaybettiğinde bir diğerine geçersin." ifadelerini kullandı.



Lionel Messi'nin orada çok eğleneceğini söyleyen eski oyuncu, "MLS'de yenilgiler çok daha iyi kabul edilir. Nasıl kaybedilir biliyorlar ama aynı zamanda da her galibiyeti şampiyonluk kazazanılmış gibi kutluyorlar. Lionel Messi kesinlikle buraya bayılacak." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ