Bakasetas, Trabzon'da atmaya devam ediyor

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Bakasetas, gollerine devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakasetas, Trabzon'da atmaya devam ediyor
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04 Mart 2021 18:55
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Kasımpaşa ağlarını sarstı ve bordo-mavili forma altında gol sayısını 4'e çıkardı.

Yunan oyuncu, Trabzonspor forması altında ligdeki Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

Anastasios Bakasetas, sezonun ilk yarısında görev aldığı Aytemiz Alanyaspor'da 7 kez topu filelerle buluşturmuştu.

Karşılaşmada Trabzonspor'un diğer golünü atan Djaniny Semedo, ligdeki gol sayısını 4 yaptı.



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