Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor!

Panathinaikos forması giyen Anastasios Bakasetas'ın, Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'a dönmek istediği iddia edildi.

, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2024 14:18
Trabzonspor'dan ayrılıp Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas hakkında yeni bir söylenti gündeme geldi.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ 

Süper Lig'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Yunan futbolcunun bordo-mavililere geri dönmek istediği kaydedildi. Sözcü'nün haberine göre, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş'in de bu talebe onay verdiği ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.

TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

31 yaşındaki orta saha Bakasetas, Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

BAKASETAS'IN PERFORMANSI 

Bu sezon 13 maçta 1 gol 1 asist kaydeden Bakasetas, Milli Takım'da bu sezon, 6 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Geçen sezon devre arasında Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor'a veda eden Anastasios Bakasetas, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Havalimanının iç hat terminalinde bordo-mavili taraftarlar tarafından tezahüratlarla uğurlanan 30 yaşındaki futbolcu, o dönem futbolseverlerle fotoğraf da çektirmişti.

KARİYERİ 

Asteras Tripolis altyapısında futbola başlayan Anastasios Bakasetas daha sonra Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionis, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi. Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonu devre arasında 3 milyon euro karşılığında Yunan on numarayı renklerine bağlamıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery