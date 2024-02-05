Bakasetas: "Böyle devam etmeliyiz"

Panathinaikos forması giyen Anastasios Bakasetas, Olympiakos galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bakasetas: 'Böyle devam etmeliyiz'
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05 Şubat 2024 14:52
Panathinaikos'un devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, Olympiakos karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrası konuştu.

Yunan futbolcu, "Çok mutluyum. Tüm takım performans gösterdi. Maç boyunca rakibimizden daha iyiydik. Bu yıl kazandığımız ilk derbi, bence bu bizim rehberimiz olmalı ve bunun devamına odaklanmalıyız. Aynı hırsla devam etmeliyiz, sonunda her şey iyiye gidecektir" dedi.

Bakasetas ayrıca, "Bu derbinin bir özelliği daha vardı. Panathinaikos'un doğum günüydü ve otele gelen taraftarlar bize bunu hatırlattı, bu da bizim için ekstra motivasyon oldu. Bence sahada hem onlar hem de takımımız için bu galibiyeti ne kadar istediğimizi gösterdik" şeklinde konuştu.

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