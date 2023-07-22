Galatasaray yeni golcüsüne kavuştu. Mauro Icardi'nin ardından ikinci forvet transferinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar, Cedric Bakambu ile son aşamaya geldi.
Bakambu, profesyonel kariyerinde önemli istitastiklere sahip bir oyuncu. Sırasıyla Sochaux, Bursaspor, Villarreal, B.Guoan, Marsilya, Olympiakos, takımlarında forma giyen Bakambu, profesyonel kariyerinde 400 karşılaşmaya çıktı. 25 bin 824 dakika sahada kalan Kongolu forvet, 169 kez fileleri sarstı.
153 DAKİKADA BİR GOL
Yani Bakambu sahada kaldığı her 153 dakikada bir, gol atma başarısı gösterdi. Bu başarının yanı sıra 41 kez de asist yaparak, arkadaşlarını besledi.
OKAN BURUK ÖZEL OLARAK İSTEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bakambu'yu gol yollarına özel olarak istedi. Buruk, Kongolu'yu zaman zaman Icardi ile birlikte oynatmayı düşünüyor. Süratli bir oyuncu olması sebebiyle kenar oyuncularına desteğe gönderecek.
49.3 MİLYON EUROLUK GOLCÜ
2014'te 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile Bursaspor'a gelen Kongolu yıldız, Türkiye Kupası'nda gol krallığı yaşadı. Bursa'da geçirdiği bir sezonun ardından 7.5 milyon euro bedelle Villarreal'e imza attı. Oradan ise 40 milyon euroluk yüksek bonservis bedeli ile Çin ekiplerinden BJ Guoan'a transfer oldu. 87 maçlık BJ Guoan serüvenini 58 gol ve 11 asistle tamamlayan Bakambu, sırasıyla Fransız takımı Marsilya ve komşu ekibi Olympiakos formalarını terletti...
Bonservisine toplam 49.3 milyon euro ödenen tecrübeli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro. Cedric Bakambu, yaklaşık 9 yıl sonra yine Süper Lig'de sahne alacak.
Bakambu, profesyonel kariyerinde önemli istitastiklere sahip bir oyuncu. Sırasıyla Sochaux, Bursaspor, Villarreal, B.Guoan, Marsilya, Olympiakos, takımlarında forma giyen Bakambu, profesyonel kariyerinde 400 karşılaşmaya çıktı. 25 bin 824 dakika sahada kalan Kongolu forvet, 169 kez fileleri sarstı.
153 DAKİKADA BİR GOL
Yani Bakambu sahada kaldığı her 153 dakikada bir, gol atma başarısı gösterdi. Bu başarının yanı sıra 41 kez de asist yaparak, arkadaşlarını besledi.
OKAN BURUK ÖZEL OLARAK İSTEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bakambu'yu gol yollarına özel olarak istedi. Buruk, Kongolu'yu zaman zaman Icardi ile birlikte oynatmayı düşünüyor. Süratli bir oyuncu olması sebebiyle kenar oyuncularına desteğe gönderecek.
49.3 MİLYON EUROLUK GOLCÜ
2014'te 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile Bursaspor'a gelen Kongolu yıldız, Türkiye Kupası'nda gol krallığı yaşadı. Bursa'da geçirdiği bir sezonun ardından 7.5 milyon euro bedelle Villarreal'e imza attı. Oradan ise 40 milyon euroluk yüksek bonservis bedeli ile Çin ekiplerinden BJ Guoan'a transfer oldu. 87 maçlık BJ Guoan serüvenini 58 gol ve 11 asistle tamamlayan Bakambu, sırasıyla Fransız takımı Marsilya ve komşu ekibi Olympiakos formalarını terletti...
Bonservisine toplam 49.3 milyon euro ödenen tecrübeli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro. Cedric Bakambu, yaklaşık 9 yıl sonra yine Süper Lig'de sahne alacak.