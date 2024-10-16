Bahçeşehir Koleji'nden EuroCup'ta 40 sayı fark

Bahçeşehir Koleji, EuroCup 4. hafta maçında Trento'yu 110-70'lik skorla mağlup etti ve 3. galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji'nden EuroCup'ta 40 sayı fark
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16 Ekim 2024 21:09
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 4. haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 110-70 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maç dengeli başladı. İlk çeyreği 26-25 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyarak farkı açtı ve devre arasına 63-39 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 83-55 önde kapattığı maçın son çeyreğinde skoru 3 haneye taşıdı. Bahçeşehir Koleji, müsabakayı 40 sayı farkla 110-70 kazandı.

Ev sahibi takımda Odiase 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Massinburg 20, Bouteille 12, Simonovic ve Cavanaugh onar sayıyla galibiyete katkı verdi. Smith ve Ponitka dokuzar, Şehmus Hazer ve Furkan Haltalı yedişer, Ömercan İlyasoğlu ise 2 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekipte ise Ford 16, Lamb ve Bayehe ise 13'er sayıyla çift hanelere ulaştı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla 4. haftada 3. galibiyetini aldı. İtalyan temsilcisi ise 3. kez mağlup oldu.

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