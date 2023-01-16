Bahçeşehir Koleji, Filou Oostende'yi ağırlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabında Bahçeşehir Koleji, üçüncü maçta salı günü Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İstanbul'da oynanan ilk maçı Filou Oostende 76-72 kazanırken, Belçika'da oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 77-64 galip tamamladı. İki galibiyete ulaşan takımın son 16'ya yükseleceği play-in etabında yarınki mücadeleden zaferle ayrılan taraf kupada yoluna devam edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İstanbul'da oynanan ilk maçı Filou Oostende 76-72 kazanırken, Belçika'da oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 77-64 galip tamamladı. İki galibiyete ulaşan takımın son 16'ya yükseleceği play-in etabında yarınki mücadeleden zaferle ayrılan taraf kupada yoluna devam edecek.
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