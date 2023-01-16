Bahçeşehir Koleji, Filou Oostende'yi ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü maçta salı günü Belçika'nın Filou Oostende takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Bahçeşehir Koleji, Filou Oostende'yi ağırlayacak.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2023 15:35
FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabında Bahçeşehir Koleji, üçüncü maçta salı günü Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçı Filou Oostende 76-72 kazanırken, Belçika'da oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 77-64 galip tamamladı. İki galibiyete ulaşan takımın son 16'ya yükseleceği play-in etabında yarınki mücadeleden zaferle ayrılan taraf kupada yoluna devam edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ