Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray paylaşımı

Bafetimbi Gomis: "Yeniden İstanbul'da olmak, Galatasaray'ı hissetmek, dostları görmek çok güzeldi. Bu şehri ve kulübü her zaman unutulmaz kılan hoş sebepler var.



Okan hocaya sezonun geri kalanında başarılar diliyorum. Nasıl kazanılacağını ve takımını çok iyi biliyor. Yolun sonu… pic.twitter.com/whaoMXxPQv



— Sporx (@sporx) January 25, 2025