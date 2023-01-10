Babel'den Weghorst - Aboubakar yorumu

Ryan Babel, Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Babel'den Weghorst - Aboubakar yorumu
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10 Ocak 2023 23:53
Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Eyüpsporlu Ryan Babel'den Weghorst'un siyah beyazlı takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili yorum geldi.

Kişisel twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Babel, "Wout Weghorst, Manchester United için Beşiktaş'tan ayrıldığında... Beşiktaş, Aboubakar'ı geri getirmeli" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Aboubakar'la sözleşme görüşmeleri yaptığı ve anlaşma sağlandığı takdirde Weghorst'un Manchester United'a gidişine izin vereceği biliniyor.

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