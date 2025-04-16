'Baba Hakkı' kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takım kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde kabri başında anıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Kaan Kasacı, Uğur Fora, Mustafa Mollaoğlu, Merve Öztopaloğlu ve İbrahim Şafak Sağlam katıldı.
Anma töreni edilen duaların ardından sona erdi.
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Kaan Kasacı, Uğur Fora, Mustafa Mollaoğlu, Merve Öztopaloğlu ve İbrahim Şafak Sağlam katıldı.
Anma töreni edilen duaların ardından sona erdi.