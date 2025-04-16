"Baba Hakkı" kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın sembol isimlerinden biri olan "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, kabri başında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Baba Hakkı' kabri başında anıldı
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16 Nisan 2025 12:52
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takım kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Kaan Kasacı, Uğur Fora, Mustafa Mollaoğlu, Merve Öztopaloğlu ve İbrahim Şafak Sağlam katıldı.

Anma töreni edilen duaların ardından sona erdi.



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