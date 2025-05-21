Aziz Yıldırım'ın danışmanından açıklama: Konuşacak mı?

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın son yaşananların ardından bu hafta bir toplantı yapacağı öngörülüyordu.
Ancak Yıldızım'ın danışmanı Necati Mete, yaptığı açıklamada; "Sayın Aziz Yıldırım'ın şu an herhangi bir basın toplantısı planı bulunmamakta" ifadesini kullandı.
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Ancak Yıldızım'ın danışmanı Necati Mete, yaptığı açıklamada; "Sayın Aziz Yıldırım'ın şu an herhangi bir basın toplantısı planı bulunmamakta" ifadesini kullandı.
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