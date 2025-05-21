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Aziz Yıldırım'ın danışmanından açıklama: Konuşacak mı?

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu hafta basın toplantısı gerçekleştireceği yönündeki haberlere danışmanından cevap geldi.

calendar 21 Mayıs 2025 08:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'ın danışmanından açıklama: Konuşacak mı?
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Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın son yaşananların ardından bu hafta bir toplantı yapacağı öngörülüyordu.

Ancak Yıldızım'ın danışmanı Necati Mete, yaptığı açıklamada; "Sayın Aziz Yıldırım'ın şu an herhangi bir basın toplantısı planı bulunmamakta" ifadesini kullandı.

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