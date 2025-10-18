18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
0-016'
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
0-145'
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
1-245'
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
0-1DA
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
0-017'
18 Ekim
QPR-Millwall
0-015'
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-057'
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-055'
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-015'
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'ın sözlerine sert tepki: Ortalık karıştı!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın arasında gerginlik yaşandı.

18 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından Koç döneminin yöneticilerinden Hamdi Akın kürsüye geldi. Akın konuşmasını yaptığı sırada Aziz Yıldırım ile arasında gerginlik yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'I KIZDIRDI

Hamdi Akın'ın "Kayışdağı'ndaki arazi için başkan (Aziz Yıldırım) '70 milyon euro' dedi. Euro-dolar fark etmez, 60 versin hemen verelim." ifadelerini kullanmasına Aziz Yıldırım tepki gösterdi.

"KAÇ KİRA ALACAKSIN!"

Yerinden kalkan Aziz Yıldırım, daha önce konuşmasında İncek'te bulunan arazinin kiraya verildiğini belirten Akın'a, oldukça sert bir tonda, "Sen İncek'te kaç lira kira alacaksın söylesene" ifadelerini kullandı.

SALONDA ORTALIK KARIŞTI

Daha sonra salondaki üyelerden bazıları da tartışmaya katıldı ve ortalık bir anda karıştı. Yaşananlardan sonra, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Olaya karışan arkadaşlarımız salondan çıkarıldılar." ifadelerini kullandı. Toplantı daha sonra Hakan Bilal Kutlualp'in konuşmasıyla kaldığı yerden devam etti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 3 2 13 9 12
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Kocaelispor 9 1 3 5 5 12 6
15 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
