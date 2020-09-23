Aziz Yıldırım: "Baronları temizlemek şart"

Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen'in gündeme oturan açıklamalarının ardından Sözcü Gazetesi'ne konuştu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Aziz Yıldırım: 'Baronları temizlemek şart'
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23 Eylül 2020 11:53
Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen'in Türkiye'nin gündemine oturan açıklamalarının ardından Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e konuştu.

"Spor medyasındaki baronları temizlemek şart" diyen Aziz Yıldırım, ""Yıllar önce Türk futbolunun baronlar tarafından yönetildiğini söylemiştim. 'Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır' cümlesi bir kez daha kanıtlandı ve gerçek ortaya çıktı. Baronları temizlemek şart! İsimler üzerinde durmuyorum! Daha o kadar konu ve olay var ki… 2016 yılında avukatlarımız, medyayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu… Ona bakın!" dedi.



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