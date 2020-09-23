Aziz Yıldırım: 'Baronları temizlemek şart'

Rıdvan Dilmen: "2011, o büyük şike operasyonu. Bu İbrahim Seten, görüşmelere başladı 'Küme düşürülsün Fenerbahçe' diye. Sanane. Ya sanane! Fenerbahçe dik durdu. Diyorlar ki atlattı. Ne atlattı Fenerbahçe ya! 10 sene geri götürdü Fenerbahçe'yi, hala toparlayamadı."



— Sporx (@sporx) September 21, 2020

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım,ardındankonuştu."Spor medyasındaki baronları temizlemek şart" diyen Aziz Yıldırım, ""Yıllar önce Türk futbolunun baronlar tarafından yönetildiğini söylemiştim. 'Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır' cümlesi bir kez daha kanıtlandı ve gerçek ortaya çıktı. Baronları temizlemek şart! İsimler üzerinde durmuyorum! Daha o kadar konu ve olay var ki… 2016 yılında avukatlarımız, medyayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu… Ona bakın!" dedi.