Aytaç Kara: "1 puan aldığımız için çok üzgünüz"

Kasımpaşa'da Aytaç Kara, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aytaç Kara: '1 puan aldığımız için çok üzgünüz'
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05 Mayıs 2025 22:30
Kasımpaşa'da Aytaç Kara, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN İLE AYRILABİLİRDİK"

Üzgün olduğunu belirten Kara, "Bugün 1 puan aldığımız için çok üzgünüm. Birçok net pozisyon var. Bunları gole çevirebilsek buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Bugün 1 puan için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"İÇERİDE KAYBETMEYEN BİR TAKIM VAR"

İçerde kaybetmediklerinin altını çizen Kara, "Kaçan 3 puan için üzgünüz ama gelişen oyunumuz için umutluyuz. İçeride kaybetmeyen bir Kasımpaşa var, bunun için mutluyuz." dedi.
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