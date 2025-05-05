Aytaç Kara: '1 puan aldığımız için çok üzgünüz'

Kasımpaşa'da Aytaç Kara, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"3 PUAN İLE AYRILABİLİRDİK"
Üzgün olduğunu belirten Kara, "Bugün 1 puan aldığımız için çok üzgünüm. Birçok net pozisyon var. Bunları gole çevirebilsek buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Bugün 1 puan için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
"İÇERİDE KAYBETMEYEN BİR TAKIM VAR"
İçerde kaybetmediklerinin altını çizen Kara, "Kaçan 3 puan için üzgünüz ama gelişen oyunumuz için umutluyuz. İçeride kaybetmeyen bir Kasımpaşa var, bunun için mutluyuz." dedi.
"3 PUAN İLE AYRILABİLİRDİK"
Üzgün olduğunu belirten Kara, "Bugün 1 puan aldığımız için çok üzgünüm. Birçok net pozisyon var. Bunları gole çevirebilsek buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Bugün 1 puan için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
"İÇERİDE KAYBETMEYEN BİR TAKIM VAR"
İçerde kaybetmediklerinin altını çizen Kara, "Kaçan 3 puan için üzgünüz ama gelişen oyunumuz için umutluyuz. İçeride kaybetmeyen bir Kasımpaşa var, bunun için mutluyuz." dedi.