Aytaç Kara: '1 puan aldığımız için çok üzgünüz'

Kasımpaşa'da Aytaç Kara, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"3 PUAN İLE AYRILABİLİRDİK"



Üzgün olduğunu belirten Kara, "Bugün 1 puan aldığımız için çok üzgünüm. Birçok net pozisyon var. Bunları gole çevirebilsek buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Bugün 1 puan için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.



"İÇERİDE KAYBETMEYEN BİR TAKIM VAR"



İçerde kaybetmediklerinin altını çizen Kara, "Kaçan 3 puan için üzgünüz ama gelişen oyunumuz için umutluyuz. İçeride kaybetmeyen bir Kasımpaşa var, bunun için mutluyuz." dedi.