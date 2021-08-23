Aykut Kocaman: 'Dimyat'a giderken evdeki pirinçten olma durumu'

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, kazananı kutlamak gerektiğini söyledi.



Kocaman, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, geçen sezonu iyi noktada kapattıkların anımsatarak, yeni sezonda da kuvvetli takım görüntüsünü devam ettirmeyi hedeflediklerini hatırlattı.



İlk hafta iyi oynadıkları maçı kaybettiklerini aktaran Kocaman, rakibin, Demir Grup Sivasspor deplasmanında galibiyetle döndüğünü ve morallerinin yüksek olduğunu vurguladı.



Kocaman, maçla ilgili değerlendirmesinde, ilk yarı top üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Atak üstünlüğü ise Konyaspor'daydı. İlk yarı berabere bitmesi beklenirken üstünlüğümüzle sonuçlandı. Devre arasında maçın böyle bitme ihtimali çok görünmüyordu. Farkı artırmak için oynamalıydık. Yüksek enerjiye karşılık veremememiz, top kayıplarımızın artması kalemizde golle sonuçlandı. Sonra oyunun kontrolünü tekrar ele aldık, daha fazla rakip kaleye gitmeye başladık. Net pozisyonlara dönmese de kalenin etrafında daha fazla dolanmaya başladık. Maçın böyle bitmesi beklenirken, beraberliğin kötü olmadığı düşünüldüğü anlarda, Dimyat'a giderken evdeki pirinçten olma durumu. Hızlı bir ataktan gelen top, tam böyle tarifli, Konyaspor'un ne yapacağını tarif ettiğimiz gollerden bir tanesi. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kazananı her zaman kutlamak lazım."



