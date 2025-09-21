Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Teknik direktörlüğe devam ettiğini dile getiren Kocaman, "Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum." dedi.



"BAŞKANLAR SORUMLULUĞU ALMALI"



Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Ondan sonra sıralama teknik direktör ve oyuncu olarak gider. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekir." ifadelerini kullandı.



"F.BAHÇE'NİN İLK 3-4 YILINDA KADROSUNDA ZAFİYETLER VARDI"



Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Kocaman, "Fenerbahçe'de bu yönetimin 8. yıl olacak. Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı. Ancak son 3 yıl teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı. Ancak bu sefer yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısınadayım." sözlerini sarf etti.



"FENERBAHÇE HEP YÜKSEKLERDE KALSIN"