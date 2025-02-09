Aykut Kocaman: "Bu yaşananlar 3 Temmuz'un devamı"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman: 'Bu yaşananlar 3 Temmuz'un devamı'
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09 Şubat 2025 22:33
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında açıklamada bulundu.

"ANORMAL BİR YERE GİDİYOR"

HT Spor'da konuşan Kocaman, "Artık öyle bir ortama geldi ki futbol dünyası... Sosyal medyanın da ön plana çıkması ve ağırlık kazanmasıyla birlikte, özellikle bir maçtan sonra gelip denizi görüp "mavi" desen... "Vay, mavi dedin! Nasıl mavi olur?" Ağacı "yeşil" desen, kendince doğru olduğunu düşündüğün şeyleri söylesen de... Anormal bir yere doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

"3 TEMMUZ'UN DEVAMI"

Türk futbolundaki kaotik ortamın 3 Temmuz ile bağlantılı olduğunu söyleyen Kocaman, "3 Temmuz'un devamı yaşanıyor. Türk futbolunda bugünkü süreci 2011'den ayrı okumak mümkün değil." ifadelerini kullandı. *** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
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