Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile anlaşmaya vardı. Son olarak ülkesinde Chemik Police forması giyen 30 yaşındaki milli voleybolcu daha önce Polonya kulüpleri dışında sadece İtalya'da Monviso Volley'de görev yaptı. Polonya Ligi ve Polonya Kupası'nda 4'er kez, Süper Kupa'da ise 3 kez şampiyonluk yaşayan Grajber, ülkesinde "En iyi manşet alan oyuncu" ve "En iyi smaçör" ödüllerinin sahibi oldu.
Aydın filede Polonyalı Grajber'i aldı
Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde smaçörünü Polonoya'dan buldu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi
-
-
2
Fenerbahçe - Konyaspor: İlk 11'ler
-
3
Okan Özkan'dan Galatasaraylı iddialarına cevap
-
-
4
Liverpool, Frimpong'u kadrosuna kattı!
-
5
Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor
-
6
Barış Alper Yılmaz'ın babasından tek kelimelik ayrılık açıklaması
-
7
Okan Buruk'tan Rafa Silva yanıtı!
-
8
Fenerbahçe'de Mourinho ile devam kararı!
-
9
Cherki'den Manchester City'ye yeşil ışık!
-
10
Yusuf Akçiçek'e Bundesliga'dan talip çıktı!
- 15:15 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı, Gaziantep'te başladı
- 14:55 Altınordu'da kaleci Serhat parladı
- 14:48 Beşiktaş, Whitcomb'ı kadrosuna kattı
- 14:38 Ajax'ta Heitinga dönemi başladı
- 14:31 Lucas Torreira'dan transfer itirafı
- 14:29 Karşıyakalı Mehmet Efe, NCAA'de
- 14:20 Altay'a Alhassan şoku
- 14:15 Göztepe galibiyetle bitirdi
- 14:01 Karşıyaka'da büyük tehlike
- 13:57 Aydın filede Polonyalı Grajber'i aldı
- 13:55 Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü
- 13:53 Bodrum FK, Süper Lig'e Beşiktaş maçıyla veda ediyor
- 13:44 Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı
- 13:33 Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
- 13:29 Jay Jay Okocha'dan Osimhen sözleri
- 13:16 Uğurcan'a İngiltere ve Fransa'dan iki talip
- 12:57 Tüzemen: "Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi krize soktu"
- 12:55 Trabzonspor'da Görkem an meselesi
- 12:49 Beşiktaş'ta üç ismin ayrılığı kesinleşti!
- 12:46 Okan Buruk'a 5. yıldız tarifesi: Sözleşmesi revize ediliyor
- 12:41 Trabzonspor'a Yunan orta saha
- 12:32 Okan Özkan'dan Galatasaraylı iddialarına cevap
- 12:30 Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maç: Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
- 12:27 Trabzonspor'da Onuachu için geri sayım başladı
- 12:08 Sneijder: "5. Yıldız hak ettikleri bir şeydi"
- 12:05 Fenerbahçe'de dengeler değişti: 3 adaylı seçim!
- 12:00 Eleştirilen vedanın arka planı ortaya çıktı
- 11:49 Altekma'nın sayı makinesi Gebze'ye gitti
- 11:43 Fabrika Voleybol'un 40'ıncısı Mardin'in Derik ilçesinde açıldı
- 11:35 Dries Mertens, 5 kupayla veda etti
- 11:25 İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a cevap!
- 11:15 Göztepe, deplasmanda sadece 3 maç kazandı
- 11:00 Galatasaray'ın gözdesi Umut Tohumcu
- 10:59 Beşiktaş'ta yerli ve milli operasyonu!
- 10:54 Trabzonspor'un kabus sezonu bitti
- 10:44 Paris-Münih uçuşlarında PSG taraftarı yoğunluğu yaşanıyor
- 10:41 Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor
- 10:38 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek
- 10:32 Barış Alper Yılmaz'ın babasından tek kelimelik ayrılık açıklaması
- 10:27 A Milli Takım, İstanbul'da toplanıyor
- 10:24 Beşiktaş'ta kontenjan harekatı!
- 10:18 Beşiktaş'a Ada'dan golcü: Pablo Sarabia!
- 10:16 1. Lig'e yükselecek son takım belli olacak
- 10:08 Beşiktaş, sezonu Bodrum'da tamamlayacak
- 10:05 Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle: Casemiro
- 01:37 Fenerbahçe - Konyaspor: İlk 11'ler
- 01:16 Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı
- 01:07 Baltacı: "İnşallah böyle devam ederiz"
- 01:03 Galatasaray'da futbolcular 1 aylık izne çıktı
- 00:54 Victor Osimhen '26' dedi!
- 00:49 Galatasaray'dan şampiyonluğa yakışır seri: 11 maç!
- 00:42 Galatasaray'ın kalesi: RAMS Park
- 00:30 Mertens: "Gideceğimizi Ciro'ya nasıl anlatacağız, bilmiyoruz"
- 00:29 Egemen Korkmaz, Ümit Milli Takım'ın başına getirildi!
- 00:16 Fernando Muslera: "İsmimi bırakmak istiyorum"
- 00:11 Okan Buruk'tan Rafa Silva yanıtı!
- 23:19 Belözoğlu: "Herkesin büyük beklentisi var"
- 23:18 Özkan Arseven: "Beşiktaş şampiyon olacak"
- 23:16 Fatih Tekke, Antalyaspor maçı hakkında konuştu
- 23:10 Dembele: "Duygularımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor."
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL