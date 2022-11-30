Ayak Tenisi Dünya Festivali Alanya'da başladı

Ayak Tenisi Dünya Festivali, 12 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.



Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Ayak Tenisi Federasyonunun, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği organizasyonda sporcular, kadın ve erkeklerde tek, çift, 3'lü ve karışıklar kategorisinde mücadele ediyor.



Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Moldova, Danimarka, Slovakya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Irak, ABD, Fransa, Macaristan ve Arnavutluk'tan sporcular katılıyor.



Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez dünya festivalini Alanya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.



Maçların güzel bir atmosferde geçtiğini belirten Sunkur, "Tribünler dolu. Alanya'yı ayak tenisinin başkenti diye nitelendirebiliriz. Burada daha önce Avrupa festivali yapmıştık. Mayısta da üniversitelerarası Türkiye festivalini Alanya'da yapacağız." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ