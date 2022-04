Avusturya'da göçmenler için anlamlı spor projesi

Avusturya'nın köklü futbol kulüplerinden Austria Wien ve göçmenlerin çoğunlukta yaşadığı 10. Bölge Belediyesinin girişimiyle göçmen kökenli gençlere futbol sevinci ve sporun birleştirici ruhunu aşılamak amacıyla yeni bir proje başlatıldı.



Austria Wien yöneticileri ve göçmen kökenli as takım oyuncuları, yeni projeyi tanıtmak amacıyla çoğunluğu yerel Türk basını olmak üzere yabancı gazetecilerle kulübün stadyumunda bir araya geldi.



Kulübün Sportif Direktörü Manuel Ortlechner, Viyana'nın en kalabalık nüfusuna sahip Favoriten olarak da adlandırılan 10. Bölgenin Belediyesiyle, yabancıların yoğunlukta olduğu bu bölgede buranın takımı olarak gençleri futbola yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Projeye ilişkin AA muhabirine konuşan Yardımcı Antrenör Cem Şekerlioğlu, babasının Türk annesinin Avusturyalı olduğunu, Austria Wien'de aktif futbolculuk dahil antrenör olarak çeşitli kademelerde çalıştığını anlattı.



Şekerlioğlu, futbolun gençler için önemine değinerek, kendilerini iyi hissettikleri, kabul gördükleri bir grupla iyi ilişkilere sahip olmaları ve güzel deneyimler tecrübe etmelerinin uyum sağlamalarına yardımcı olacağını ifade etti.



Futbolun birleştirici yanı



Futbol akademisinde antrenörlük yaptığı dönemde çok farklı etnik kökenden geçlerle çalıştığını belirten Şekerlioğlu, "Çok çeşitli etnik kökenden gençler benim takımında futbol oynadılar. Afgan, Hırvat, Sırp, Türk, Mısırlı, Suriyeli nereli olursa olsun hiç fark etmez, bizim için bunun bir önemi yoktu. Sahada bir dil konuşuyorduk, o da futboldu. Ön planda bu düşünce yer alıyordu. Bence spor (insanları) çok güçlü bir şekilde birleştiriyor." şeklinde konuştu.



10. Bölgede çok farklı etnik kökenden insanın yaşadığını belirten Şekerlioğlu, halihazırda takımda oynayan göçmen kökenli futbolcular gibi çok yetenekli gençlerin olduğunu, bu gençlerin bir şekilde spora kazandırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.



Türk kökenli genç sporcu Can Keleş ise azimle çalışıldığı taktirde herkesin başarılı olabileceğini, bu takımda yer bulabileceğini kaydederek, "Burada Türk ya da değil ayrımı yapılmıyor, herkes aynı. (forma için) Futbolunla konuşacaksın." diye konuştu.



10. Bölge Belediyesi Meclis Üyesi Muhammed Yüksek de Belediye Başkanı Marcus Franz'ın desteğiyle Favoriten'deki gençlere yönelik Austria Wien kulübüyle ortak hareket etme kararı aldıklarını, bu doğrultuda yerel Türk basını ile takım arasında iletişim kurarak, bu yolla gençlere buradaki olumlu atmosferi aktarmayı arzuladıklarını söyledi.



"Gençlerimizi kötü yollardan uzak tutmak"



Yüksek, "Hedeflerimizden biri de gençlerimizi kötü yollardan uzak tutmak, Austria Wien'in de en büyük hedeflerinden biri bu. Aynı zamanda birlikte yaşamayı teşvik etmek, olumsuz işlerden uzak dursunlar, bu sahalarda futbol oynasınlar, paylaşsınlar, futbol oynamayı paylaşsınlar." şeklinde konuştu



Boşnak ve Hırvat kökenli futbolcularında hazır bulunduğu tanışma programında stadyumun girişinde yer alan panoya 4 farklı dilde "Biz Austriayız, Biz Favoriteniz" yazısı yazıldı.



