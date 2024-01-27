Avustralya Açık'ta final heyecanı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası erkekler finalinde Jannik Sinner ile Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Avustralya Açık'ta final heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 23:44
Son güncelleme 27 Ocak 2024 23:47
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkekler finali heyecanı yaşanacak. Finalde tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek. 

Sinner ile Medmedev'in karşı karşıya geleceği müsabaka 28 Ocak Pazar (bugün) TSİ 11.30'da başlayacak ve Eurosport'tan ekranlara gelecek. 

SINNER, DJOKOVIC'I ELEYİP FİNALE KALDI

Sinner, tek erkekler yarı final maçında, 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile İtalyan Sinner karşılaştı.

Genç raket, 3 saat 22 dakika süren mücadelede servis kırma puanı göstermediği son şampiyon Djokovic'i 6-1, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı.

MEDVEDEV, ZVEREV'İ YARIŞ DIŞI BIRAKIP FİNALE GELDİ

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında, 2021 ABD Açık şampiyonu Rus Medvedev ile ilk grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Alman Zverev karşılaştı.

Medvedev, 4 saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 5-7, 3-6, 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek Avustralya Açık'ta 3, toplamda 6. kez grand slam finaline kaldı ve 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'in rakibi oldu.

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery