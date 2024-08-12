İstanbul'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular açıklandı.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elit kategoride standart mesafede koşulacak yarışta erkeklerde 6, kadınlarda 1 sporcunun ismi belli oldu.
Milli takım adına erkeklerde Gültigin Er, Enes Kızılcık, Batuhan Sağın, Burak Çağdaş, Abdurrahman Yazıcı ve Emir Aracı, kadınlarda ise Sinem Francisca Tous Servera ter dökecek.
Ay-yıldızlı ekibin antrenör ekibinde ise Zekeriya Yücetürk, Gürkan Öztürk, Mehtap Demircioğlu ve Alper Tolga Köksoy yer alacak.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elit kategoride standart mesafede koşulacak yarışta erkeklerde 6, kadınlarda 1 sporcunun ismi belli oldu.
Milli takım adına erkeklerde Gültigin Er, Enes Kızılcık, Batuhan Sağın, Burak Çağdaş, Abdurrahman Yazıcı ve Emir Aracı, kadınlarda ise Sinem Francisca Tous Servera ter dökecek.
Ay-yıldızlı ekibin antrenör ekibinde ise Zekeriya Yücetürk, Gürkan Öztürk, Mehtap Demircioğlu ve Alper Tolga Köksoy yer alacak.
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