Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finalde

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 5. gününde Fransa'yı 9-5 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Macaristan'ın rakibi oldu.



Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya bugün 6 maçla devam edildi.



Sabah seansındaki sıralama maçlarında Büyük Britanya İsviçre'yi 14-3, Romanya da İrlanda'yı 8-7 mağlup etti.



Çeyrek finale yükselme müsabakalarında ise Hırvatistan Slovakya'yı 21-7, İtalya da Malta'yı 20-3 yendi.



Akşam seansında ise İsrail, Sırbistan'ı 18-4 mağlup etti.



Türkiye çeyrek finalde



Türkiye, günün son maçında Fransa ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede 2. devre Türkiye'nin 5-4 üstünlüğüyle sona erdi. Son iki devre rakibine üstünlük kuran milli takım havuzdan 9-5 galip ayrıldı.



Milli takımda Hanzade Dabbağ, 3 golle en skorer oyuncu oldu.



Organizasyona perşembe günü sıralama maçları ve çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.



Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu



Turnuvanın çeyrek final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:



Yunanistan - Hırvatistan



Macaristan - Türkiye



İspanya - İsrail



Hollanda - İtalya



