Avrupa Süper Ligi için UEFA ve FIFA'ya dava!

Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un, Avrupa Süper Ligi için UEFA ve FIFA'ya karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığı kaydedildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Avrupa Süper Ligi için UEFA ve FIFA'ya dava!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 18:08
Dünya futbol gündemini uzun süre meşgul eden Avrupa Süper Ligi için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Proje için hala uğraşan Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un; UEFA ve FIFA'ya karşı harekete geçtiği kaydedildi.

3 ekibin, UEFA ve FIFA'yı, tekel kuralını ve Avrupa Birliği'nin rekabet kurallarını çiğnemekle suçladığı, iki federasyona karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığı ifade edildi.

UEFA VE FIFA'DAN YAPTIRIM

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun açıklanmasının ardından UEFA ve FIFA, bildiriye imza atan kulüplere karşı yaptırımlar uygulayacağını ve kulüpleri turnuvalardan men edeceğini açıklamıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.