Avrupa Süper Ligi için UEFA ve FIFA'ya dava!

Dünya futbol gündemini uzun süre meşgul eden Avrupa Süper Ligi için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Proje için hala uğraşan Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un; UEFA ve FIFA'ya karşı harekete geçtiği kaydedildi.



3 ekibin, UEFA ve FIFA'yı, tekel kuralını ve Avrupa Birliği'nin rekabet kurallarını çiğnemekle suçladığı, iki federasyona karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığı ifade edildi.



UEFA VE FIFA'DAN YAPTIRIM



Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun açıklanmasının ardından UEFA ve FIFA, bildiriye imza atan kulüplere karşı yaptırımlar uygulayacağını ve kulüpleri turnuvalardan men edeceğini açıklamıştı.





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