Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası, başlıyor!

Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası İngiltere'nin Lilleshall kentinde gerçekleştirilecek.



Sıralama atışları 16 Ağustos'ta yapılacak organizasyon, 21 ve 18 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek.



Şampiyonada 22 milli okçu madalya mücadelesi verecek. Organizasyon, 20 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.



Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek milli sporcular şöyle:



- 21 yaş altı



Klasik yay erkekler: Mustafa Buğrahan Çoban, Efe Gürkan Maraş



Klasik yay kadınlar: Ezgi Başaran, Fatma Maraşlı



Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Toprak Efe Çoban, Yakup Yıldız



Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Songül Lök, İpek Tomruk



- 18 yaş altı



Klasik yay erkekler: Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Kutay Tek



Klasik yay kadınlar: Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Sıla Özdemir



Makaralı yay erkekler: Yunus Emre Arslan, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Eren Kırca



Makaralı yay kadınlar: Hatice Efdal Köse, Irmak Yüksel, Begüm Yuva













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