Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası, başlıyor!

Genç okçular, İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası, başlıyor!
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14 Ağustos 2022 15:28
Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası İngiltere'nin Lilleshall kentinde gerçekleştirilecek.

Sıralama atışları 16 Ağustos'ta yapılacak organizasyon, 21 ve 18 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek.

Şampiyonada 22 milli okçu madalya mücadelesi verecek. Organizasyon, 20 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek milli sporcular şöyle:

- 21 yaş altı

Klasik yay erkekler: Mustafa Buğrahan Çoban, Efe Gürkan Maraş

Klasik yay kadınlar: Ezgi Başaran, Fatma Maraşlı

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Toprak Efe Çoban, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Songül Lök, İpek Tomruk

- 18 yaş altı

Klasik yay erkekler: Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Kutay Tek

Klasik yay kadınlar: Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Sıla Özdemir

Makaralı yay erkekler: Yunus Emre Arslan, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Eren Kırca

Makaralı yay kadınlar: Hatice Efdal Köse, Irmak Yüksel, Begüm Yuva

 

 

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