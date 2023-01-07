Göztepe formasıyla 18 yaşında TFF 1. Lig'de dikkat çeken bir performans ortaya koyan Emir Ortakaya'yı Premier Lig ve Fransa Lig 1 ekipleri yakından takip ediyor. Bu sezon 19 maçta süre alan genç stoper sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe 'den Göztepe'ye kiralanmıştı.2004 doğumlu genç stoper 2021 yılında Barış Alıcı'nın bonservisine karşılık Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe U19 takımına transfer edilmiş ve Fenerbahçe A Takımı ile de antrenmanlara çıkmıştı.Emir Ortakaya sezon başında TFF 1. Lig'de mücadele eden Göztepe tarafından kiralandı. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta süre alarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Emir TFF 1. Lig'in genç stoperlerinden biri olarak takımına katkı sağladı.Göztepe formasıyla oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Emir Ortakaya'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri takipe aldı. Göztepe kulübünün sahipleri Sport Republic de oyuncunun bonservisini alarak Emir'i gelecek sezon Southampton'da oynatmak istiyor.Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Cenk Özkaçar ve Cengiz Ünder transferleriyle Türkiye pazarından önemli isimleri kadrolarına katan Fransız ekipleri de Emir'in performansını yakından takip ediyor. Lyon ve Marsilya scoutlarının oyuncunun maçlarını izlettirdiği gelen haberler arasında.18 yaşında olan Emir Ortakaya'nın bir çok Avrupa kulübü tarafından takip edilmesi piyasasını da artırdı. Avrupa devlerinin genç yıldız adayı için 10-15 milyon Euro civarında bonservisi gözden çıkarabileceği de konuşuluyor. Emir'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Arda Güler gibi Emir Ortakaya da Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in Gençlerbirliği'nde olan haklarını 2.5 milyon Euro'ya satın almıştı. Emir Ortakaya'nın da ciddi bir bonservise satılması halinde Gençlerbirliği kasasına hatırı sayılır bir miktar girecek.