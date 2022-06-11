Attila Szalai'nin önceliği Fenerbahçe'de kalmak

Fenerbahçe'nin Macar oyuncusu Attila Szalai, gelen transfer tekliflerine rağmen önceliğini Fenerbahçe'de kalmaya verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai'nin önceliği Fenerbahçe'de kalmak
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11 Haziran 2022 12:00
Macaristan Milli Takımı'nda ortaya koyduğu performans ile yeniden Avrupa ekiplerinin radarına giren Attila Szalai'nin önceliği Fenerbahçe'de kalmak.



Jorge Jesus yönetiminde Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşamak isteyen 24 yaşındaki stoper, çok ciddi bir teklif gelmesi ve yönetimin de onay vermesi halinde ise ayrılmaya sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile çıktığı 43 maçta 1 gol 2 asist kaydeden Attila Szalai'nin, kulübü ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

 



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