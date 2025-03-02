⚽Atletico Madrid, Julian Alvarez ile öne geçiyor! pic.twitter.com/Q55ReMWaya



— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025

❌Athletic Bilbao, üst üste iki kez direğe takıldı! pic.twitter.com/wlr1O6QOz0



— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Metropolitano'daki maçta kazanan 1-0'lık skorla Atletico Madrid oldu.Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 66. dakikada Julian Alvarez attı.Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Puanını 56 yapan Atletico Madrid, Real Madrid'in puan kaybettiği ve 54 puanda kaldığı haftada zirveye çıktı. La Liga'da Barcelona'nın da maç eksiğiyle 54 puanı bulunuyor. Atletico Madrid karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Athletic Bilbao ise 48 puanda kaldı.Atletico Madrid, ligin bir sonraki haftasında Getafe deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek.