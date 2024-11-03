Atletico Madrid'den çarpıcı istatistik!

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid, konuk ettiği Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den çarpıcı istatistik!
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03 Kasım 2024 18:04
Son güncelleme 03 Kasım 2024 18:06
İspanya La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid, Las Palmas'ı konuk etti. 

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, 37. dakikada teknik direktör Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone ve 83. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Ligde ilk mağlubiyetini geçen hafta Real Betis deplasmanında alan Atletico Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 23'e yükseltti. Ligde sadece son iki maçını kazanan ve başlattığı serisi sona eren Las Palmas ise 9 puanda kaldı. 

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Öte yandan Las Palmas'a rakip olduğu son 11 maçın 10'unu kazanan Atletico, bu karşılaşmaların 9'unda gol yemedi. Ayrıca Diego Simeone'nin ekibi, bu sezon ligde en az gol yiyen (7) takım olarak dikkat çekiyor.

La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid, Mallorca'ya konuk olacak. Las Palmas ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.


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