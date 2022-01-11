Atletico'da Felix gidiyor, Nunez geliyor!

Atletico Madrid, Benfica'nın yıldız adayı Darwin Nunez için çalışmalarını sürdürüyor.



Portekiz basını, mali sıkıntıları bulunan İspanyol ekibinin, Darwin Nunez için daha önce Benfica'dan transfer ettiği Joao Felix'i satabileceğini aktardı.



Haberde Manchester City'nin, Joao Felix ile ilgilendiği ancak bu geçişin yaz transfer döneminde gerçekleşebileceği belirtildi.



Bununla birlikte Atletico'nun, Felix'ten gelecek olan bonservis ücretini, Nunez için kullanacağı ifade edildi.



Ayrıca İngiliz ekibi Newcastle'ın da 22 yaşındaki Uruguaylı forvet için Ocak ayı transfer döneminde 60 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.



Darwin Nunez, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 23 maçta, 18 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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