Atiba'dan futbola veda kararı!

Beşiktaş'ta 10'uncu sezonunu geçiren Atiba Hutchinson vedaya hazırlanıyor.



40 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.



SADECE 7 MAÇTA SÜRE ALDI



Son iki sezonda yaşadığı sakatlıklardan dolayı formu gerileyen Atiba, bu sezon sadece 7 maçta süre alabildi.



Kanada Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda forma giyen tecrübeli futbolcu, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmişti.



Beşiktaş ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve siyah beyazlı kulübün efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, 10 sezonda 333 resmi maça çıktı. 26 gol atan Atiba, 37 de asist yaptı.



İDARİ GÖREV İHTİMALİ



Kanadalı oyuncunun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Atiba'nın Beşiktaş'ta idari görevde bulunma ihtimali de var. Bu durum sezon sonunda netleşecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ