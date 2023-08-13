Ligin ilk karşılaşmasında Real Madrid'e 2-0 mağlup olan ve savunmasında büyük eksikler göze çarpan Athletic Bilbao, savunma takviyesi için gündemine eski oyuncusu aldı.



İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Athletic Bilbao, Manchester City'de ilk 11'de düşünülmeyen eski oyuncusu Aymeric Laporte için harekete geçmeye hazırlanıyor.



Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin savunmaya kesin olarak takviye istediği belirtilen haberde İspanyol teknik adamın Laporte'nin alınması için yönetime rapor sunduğu ifade edildi.



Öte yandan Laporte'un tekrardan İspanya'ya dönebileceği belirtildi.



65 MİLYON EURO'LUK TRANSFER



29 yaşındaki İspanyol stoper Laporte, 2018 yılında Bilbao'dan Manchester City'e 65 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.



