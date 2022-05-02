İtalya Serie A'da Atalanta, sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi. Ligin 35. haftasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Salernitana, 27. dakikada Ederson ile öne geçerken, Atalanta bu gole 88. dakikada Mario Pasalic ile karşılık verdi.



Atalanta'da Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 46 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Atalanta 56, Salernitana ise 26 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Spezia deplasmanına gidecek. Salernitana sahasında Venezia'yı ağırlayacak.





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