Almanya Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig'de forma giyen giyen hücum oyuncusu Ademola Lookman ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gianluca Di Marzio, futbolcuya İtalya'dan teklif olduğunu yazdı.



ATALANTA, LOOKMAN İÇİN TEKLİF YAPTI



Ademola Lookman'ın transferi için Serie A ekibi Atalanta devrede. Atalanta, geçen sezon Premier Lig'de Leicester City'de kiralık oynayan Lookman'ı kadrosuna katmak için teklif yaptı.



LEICESTER'DA NEDEN KALMADI?



41 maçta 8 gol 5 asist üreten 24 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 10 milyon euro bedeli olan futbolcuyu Leicester bonservisiyle birlikte kadroya katmamıştı. Futbolcu daha önce Fulham'da da oynamıştı.





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