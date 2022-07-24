Atalanta ilacını buldu: Lookman!

İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta, bonservisi Leipzig'de bulunan Ademola Lookman için transfer teklifi yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Atalanta ilacını buldu: Lookman!
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24 Temmuz 2022 16:28
Almanya Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig'de forma giyen giyen hücum oyuncusu Ademola Lookman ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gianluca Di Marzio, futbolcuya İtalya'dan teklif olduğunu yazdı.

ATALANTA, LOOKMAN İÇİN TEKLİF YAPTI

Ademola Lookman'ın transferi için Serie A ekibi Atalanta devrede. Atalanta, geçen sezon Premier Lig'de Leicester City'de kiralık oynayan Lookman'ı kadrosuna katmak için teklif yaptı.

LEICESTER'DA NEDEN KALMADI?

41 maçta 8 gol 5 asist üreten 24 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 10 milyon euro bedeli olan futbolcuyu Leicester bonservisiyle birlikte kadroya katmamıştı. Futbolcu daha önce Fulham'da da oynamıştı.

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