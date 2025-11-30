Aston Villa kazandı, ilk 4'e kendisini attı!

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Aston Villa, Wolverhampton'ı konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadele Aton Villa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Boubacar Kamara attı.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa, Premier Lig'deki puanını 24'e çıkardı. Wolves ise 2 puanda kaldı.
Aston Villa, ligin 14. haftasında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Wolverhampton ise evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
