04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Asensio'nun Fenerbahçe tercihinin perde arkası

İspanyol gazetesi Marca, Marco Asensio'nun PSG'den Fenerbahçe'ye transferinin detaylarını yazdı: Yüksek maaşlı Körfez tekliflerini reddetti, hedefini yeniden milli takıma dönmek ve futbol sahnesinde kendini kanıtlamak olarak belirledi.

calendar 04 Eylül 2025 11:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Asensio'nun Fenerbahçe tercihinin perde arkası
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, Marco Asensio'nun Paris Saint-Germain'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmasının perde arkasını yazdı.
 
Haberde, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen astronomik teklifleri geri çevirdiği vurgulandı.
 
"Asensio, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen çok daha yüksek maddi teklifleri reddetmekte tereddüt etmedi. Çünkü onun hedefi para değil, futbol kariyerini yeniden ayağa kaldırmaktı," ifadelerine yer verildi.
 
Haberde ayrıca, 29 yaşındaki oyuncunun yeniden İspanya Milli Takımı'na dönebilmesi için Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçirmesi gerektiğini bildiği belirtildi. Bu yüzden tercihini sportif rekabetten yana kullandığı vurgulandı.
 
"Birçok ünlü futbolcunun öncelikle para odaklı, egzotik destinasyonları tercih ettiği bir dönemde, Asensio farklı bir yol seçti: Rekabet etmek, taraftarların tutkusunu hissetmek ve kendini uluslararası arenada yeniden ön plana çıkarmak."
 
Asensio, Fenerbahçe'nin bu sezonki en flaş hamlelerinden biri olarak gösteriliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
