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Asensio imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin Marco Asensio transferinde artık pürüz kalmadı, oyuncu ve kulübü Paris Saint Germain ile anlaşmalar tamam...

calendar 21 Temmuz 2025 08:35 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 08:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Asensio imzayı atıyor
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Fenerbahçe'nin Marco Asensio transferinde artık pürüz kalmadı, anlaşmalar tamam.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren, ve bu kapsamda Marco Asensio'yu gündemine alan sarı-lacivertliler bu transferde imza aşamasına geldi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU


Jose Mourinho'nun Ali Koç yönetiminden istediği oyucuların başını çeken Asensio'nun hem sağ kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilmesi, Portekizli çalıştırıcının farklı taktiklerde onu kullanabileceği anlamına geliyor.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, Asensio'nun transferi hakkında oyuncunun kulübü PSG ile her konuda anlaşmaya vardı.

İspanyol hücum oyuncusunun Fenerbahçe'den ise yıllık 10 milyon euro'luk ücret alacağı gelen bilgiler arasında.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda toplam 37 maça çıkan Asensio, 10 gol ve 5 asist sevinci yaşadı.

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