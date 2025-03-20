Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Antalya heyecanı başladı

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Antalya heyecanı başladı
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20 Mart 2025 16:52

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da başladı. 

Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona 26 ülkeden 122 sporcu katıldı.

Dünya Kupası'nın ilk gününde erkeklerde yer aleti, kulplu beygir, halka alet elemeleri ile kadınlarda atlama masası, asimetrik paralel alet elemeleri yapıldı.

Organizasyon 21 Mart Cuma günü yine eleme yarışlarıyla devam edecek.

Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu, Emirhan Kartın, Metehan Kartın, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan ve Bengisu Yıldız'ın temsil ettiği organizasyon, 23 Mart'ta sona erecek.

 

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