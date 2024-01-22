Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de başladı

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, 21 ülkeden 307 sporcunun katılımıyla İzmir'de start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de başladı
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22 Ocak 2024 15:52
Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, 21 ülkeden 307 sporcunun katılımıyla İzmir'de başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde, 6-10 yaş grubu sporcular yarıştı.

Yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift, diğer kategorilerde 212 sporcunun rekabet edeceği yarışlar, 28 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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