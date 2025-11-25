25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
Ajax-Benfica
20:45
Chelsea-Barcelona
23:00
B. Dortmund-Villarreal
23:00
M.City-Leverkusen
23:00
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
Marsilya-Newcastle
23:00
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Arteta: "Bayern Münih harika bir sınav olacak"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bayern Münih karşısında güçlü bir konumda olduklarını ve bunu korumak istediklerini söyledi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım Çarşamba günü Almanya'nın Bayern Münih takımıyla oynayacakları maç öncesinde kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Premier Lig'de Tottenham Hotspur ile oynadıkları ve 4-1 kazandıkları derbideki enerjiyi stada ve tüm oyunculara taşımaları gerektiğini belirten İspanyol teknik adam, "En iyi takımlara karşı aynı hakimiyet, agresiflik ve verimlilikle oynayacağız. Yine çok iyi hazırlandık. Maçın öneminin farkındayız. Güçlü bir konumdayız ve bunu korumak istiyoruz. Önümüzde çok güzel ve zorlu bir maç olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"HARİKA BİR SINAV OLACAK"

Arteta, Bayern Münih'in kadrosunda yer alan Harry Kane ve Michael Olise ile karşılaşmanın zorluğuyla ilgili soruya, "Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlıyız, onlar da öyle. Nerede olduğumuzu görmek için harika bir sınav." yanıtını verdi.

KOMPANY SORUSUNA YANIT


Deneyimli teknik adam, Manchester City'de antrenörlüğünü yaptığı Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin kariyeriyle ilgili soru üzerine, "Ne yapmaya karar verirse versin mükemmel olacağına inanıyordum ve işlerinin bu kadar iyi gitmesine çok seviniyorum. Çünkü çok zeki, futbolu seviyor ve savaşçı ruhlu. Ne yaparsa yapsın, çok başarılı olacağını biliyordum. Bu yüzden hiç şaşırmadım." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
