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Arsenal, Madueke ile anlaşmaya yakın!

Arsenal, Noni Madueke ile kişisel şartlarda anlaşmaya çok yakın. Chelsea ile resmi bir anlaşma henüz sağlanmazken, Teknik Direktör Maresca "Mutlu olmayanlar gitmekte özgür" diyerek transfere kapı araladı.

calendar 05 Temmuz 2025 17:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Madueke ile anlaşmaya yakın!
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Premier Lig devi Arsenal, Chelsea'nin genç kanat oyuncusu Noni Madueke ile kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sky Sports'un haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, 4 gün önce Arsenal'e yeşil ışık yaktı.

Ancak iki kulüp arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanmış değil. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca da Madueke'nin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Maresca, "Benim oyunculara ve kulübe mesajım net: Sadece bizimle olmaktan mutlu olan oyuncuları isterim. Mutlu olmayanlar gitmekte özgürdür." ifadelerini kullandı.

Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanıp kazanmayacağı, kulüplerin yapacağı görüşmelere bağlı olarak netlik kazanacak.

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