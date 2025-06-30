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Arsenal, Ekitike için devrede: Premier Lig devleri yarışta

Arsenal, genç golcü Hugo Ekitike'nin transferi için harekete geçti. Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da devrede olduğu yarışta tansiyon yükseliyor.

calendar 30 Haziran 2025 20:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Ekitike için devrede: Premier Lig devleri yarışta
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Premier Lig'de transfer yarışı kızışıyor. Alman basınından Bild'in haberine göre, Arsenal, Fransız golcü Hugo Ekitike'nin transferi için devreye girdi. 

Genç oyuncu için Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da ilgisinin sürdüğü belirtilirken, dört büyük kulübün rekabeti transferin seyrini belirleyecek.

Paris Saint-Germain'den Eintracht Frankfurt'a transfer olduktan sonra performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Ekitike, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da etkili bir grafik çizmişti. 

Arsenal'in, forvet hattına genç ve dinamik bir takviye yapma planı doğrultusunda Ekitike'yi önemli bir hedef olarak belirlediği ifade ediliyor.


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