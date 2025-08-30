Arsenal'den savunmaya transfer hamlesi

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala İngiliz devi Arsenal'da önemli bir gelişme yaşanıyor.



Transfer çalışmalarını sürdüren Londra ekibi, Bayer Leverkusen'in savunmacısı Piero Hincapie'yi kadrosuna katmak istiyor.



The Athletic'in haberine göre Arsenal, Piero Hincapie'yi transfer etmek için Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı.



Elde edilen bilgilere göre önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



