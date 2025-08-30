29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Arsenal'den savunmaya transfer hamlesi

Arsenal, Bayer Leverkusen'in stoperi Piero Hincapie'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala İngiliz devi Arsenal'da önemli bir gelişme yaşanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Londra ekibi, Bayer Leverkusen'in savunmacısı Piero Hincapie'yi kadrosuna katmak istiyor.

The Athletic'in haberine göre Arsenal, Piero Hincapie'yi transfer etmek için Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı.

Elde edilen bilgilere göre önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
